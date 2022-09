Alto Adige: Achammer, la Svp deve cambiare rotta

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "La Svp deve cambiare rotta". Lo ha detto il segretario Philipp Achammer, che è dal 2014 alla guida del partito di raccolta dei sudtirolesi. "In questi anni - ha confessato - mi sono seriamente interrogato se ripresentarmi per un terzo mandato, poi ho deciso di non lasciare quando il ghiaccio diventa più sottile".

Achammer ha chiesto scusa per "l'immagine data in questi mesi di un partito litigioso". Alla luce dei fondi che diminuiscono "serve una nuova disponibilità al compromesso, sapendo che non si può raggiungere sempre il massimo". Secondo il segretario, "la collaborazione tra conservatori e liberali è sempre stato il punto di forza della Svp. Non è perciò ammissibile la polarizzazione tra buoni e cattivi, vincitori e vinti. Dobbiamo tutti essere più umili".

Secondo l'obmann, "chi sta in prima fila deve essere al di sopra di ogni sospetto. Doppiamo dare risposte a chi è preoccupato per il proprio futuro". Achammer ha proposto una riforma dello statuto per garantire una presenza paritetica dei vertici di partito. Il segretario e il governatore potranno indicare per le provinciali un 'listino' blindato di dieci candidati, mentre il resto sarà nominato delle circoscrizioni.

"Non si tratta di un'impostazione, ma della possibilità di candidare le teste migliori per l'Alto Adige". Achammer ha infine rivendicato un codice di correttezza per gli eletti e il potere decisionale per il segretario in caso di comportamento lesivo per il partito. (ANSA).