Svp: più poteri al segretario in cause disciplinari

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - La direzione della Svp ha approvato la modifica degli statuti del partito proposta dal segretario Philipp Achammer. In futuro, il segretario potrà così adottare misure provvisorie in casi urgenti relativi a comportamenti lesivi per il partito, come la sospensione da certe funzioni oppure addirittura della tessera di partito. Il provvedimento del segretario deve comunque essere ratificata dalla direzione della Volkspartei entro 30 giorni. Si tratta di un rafforzamento dei poteri del segretario. La riforma statutaria dovrà essere sancita domani dal congresso della Svp a Merano. (ANSA).