Alto Adige: sondaggio Swz, Svp e Lega in forte calo

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - La Svp, scossa negli ultimi mesi da conflitti interni, crolla nei sondaggi: se si votasse domenica solo più il 37% degli altoatesini voterebbe il partito di raccolta dei sudtirolesi, così un sondaggio effettuato da Apollis per la Suedtiroler Wirtschaftszeitung. Alle provinciali del 2018 la Volkspartei aveva ancora raggiunto il 41,9%, mentre l'ultimo sondaggio Swz lo scorso gennaio la dava addirittura al 42%.

In netto calo anche la Lega che ora si attesta al 5% (alle provinciali 11,1%). In forte salita invece i Verdi (17% rispetto al 6,8% nel 2018), mentre il Team K si riprende dalla flessione degli ultimi due anni ed ora è all'11%, come anche i Freiheitlichen che salgono all'8%. In netta salita Fdi (dall'1,7% al 6%), mentre Süd-Tiroler Freiheit e Pd sono relativamente stabili con il 4% entrambi. La lista Enzian viene data al 3% e M5S al 2%.

Il governatore Arno Kompatscher non conosce invece rivali: nella classifica di gradimento con il 43% supera il consenso del suo partito e stacca Paul Köllensperger di Team K (8%), Brigitte Foppa dei Verdi (6%) come anche il segretario Svp Philipp Achammer e Sven Knoll delle Süd-Tiroler Freiheit (entrambi 5%).

(ANSA).