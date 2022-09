Svp: Achammer, serve rinnovamento fondamentale

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - "Gli ultimi mesi hanno reso evidente la necessità di un cambio di direzione". Lo ha dichiarato all'Ansa il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, che, al congresso di sabato prossimo a Merano, si candida per un terzo mandato alla guida del partito di raccolta sudtirolese, non però nel segno della continuità, ma di "un rinnovamento fondamentale".

Achammer punta all'introduzione di un codice di condotta per sanzionare i comportamenti dannosi per il partito. "Il presidente del partito deve avere la possibilità di agire rapidamente", dice e si aspetta che il congresso si pronunci sabato su questo punto. Inoltre, in futuro, la rappresentanza di entrambi i sessi in tutte le posizioni dirigenziali del partito dovrà essere paritaria, secondo Achammer, così come il coinvolgimento dei gruppi locali dovrà essere reso obbligatorio nelle principali decisioni di indirizzo.

Occorre "più fiducia nella base del partito", sottolinea Achammer che sabato intende presentare delle proposte in merito nell'ambito della sua relazione politica. (ANSA).