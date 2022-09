Covid: ancora un decesso in Alto Adige, 233 i nuovi contagi

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - Cresce ancora il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala la morte di un'altra persone, fra gli 80 e gli 89 anni, che porta a 1.530 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I laboratori dell'Azienda sanitaria, inoltre, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 233 nuovi casi positivi: sette sulla base di 211 tamponi pcr (61 dei quali nuovi test) e 226 sulla base di 1.377 test antigenici.

Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 34 (5 in meno) nei normali reparti ospedalieri ed uno in terapia intensiva. Altri 6 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 30agosto).

Le persone in isolamento sono 1.975 (30 in più), mentre i guariti sono 202 per un totale di 251.852. (ANSA).