Crolla albero in centro a Bolzano, un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Un grosso albero è crollato questa mattina in centro a Bolzano, nei pressi del parcheggio dell'Hotel Laurin. La pianta secolare ha investito un uomo che è stato trasportato in ospedale. La scorsa notte un forte temporale si è abbattuto sul capoluogo altoatesino. Non è escluso che il nubifragio possa avere indebolito ulteriormente l'albero. (ANSA).