Covid: un morto e 224 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Un'altra persona è morta per le conseguenze dell'infezione da Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime della pandemia è ora di 1.529. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 224 nuovi casi positivi al coronavirus.

Di questi, tre sono stati rilevati sulla base di 156 tamponi pcr (51 dei quali nuovi test) e 221 sulla base di 1.370 test antigenici.

Sono in calo l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 253 (tre in meno rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 1.945 (123 in meno.

Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva (1) e in area medica (39) mentre diminuisce da 9 a 6 quelli dei pazienti assistiti nelle strutture private convenzionate (dati aggiornati al 30 agosto). I guariti sono 346 per un totale di 251.650. (ANSA).