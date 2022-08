Al via 42/o festival di danza Oriente Occidente a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - Prende il via a Rovereto, il prossimo sabato 3 settembre, la 42/a edizione del festival internazionale di danza contemporanea Oriente Occidente, dal titolo "Mediterranei". Le novità di quest'anno - informa una nota - prevedono il ritorno della musica, un'intera programmazione speciale tra le sale del Mart dedicata agli artisti più giovani e innovativi del panorama performativo italiano, la "Notte della Taranta" e una festa di conclusione del festival.

Il festival, della durata di otto giorni, comprende 34 appuntamenti per 18 compagnie, con provenienze culturali e geografiche differenti. I filoni narrativi che aiuteranno ad orientarsi nella programmazione sono tre: raccontare miti, ascoltare voci, tracciare nuove rotte. L'inaugurazione è affidata all'attuale direttore del Centro coreografico nazionale di Créteil in Francia, Mourad Merzouki e alla sua interpretazione del mito mediterraneo per eccellenza, quello di Ulisse. (ANSA).