Treni:livrea dedicata alla sostenibilità in Trentino A.Adige

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - In vista dell'inaugurazione dei lavori di "Sustainability days 2022", l'evento dedicato alla sostenibilità organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano e da Idm Alto Adige, Trenitalia, partner della manifestazione, lancia una nuova livrea dedicata alla sostenibilità ambientale.

Il treno - si apprende - circolerà a partire fra Brennero, Bolzano, Trento e Verona, e sulle linee Bolzano-Merano e Fortezza-San Candido. A breve si aggiungerà un secondo convoglio con livrea dedicata alla sostenibilità.

Il treno elettrico Flirt, con la nuova livrea, ha consumi energetici ridotti rispetto a quelli della precedente generazione. Offre 276 posti a sedere (e ulteriori 352 in piedi), è dotato di posti bici e wi-fi con portale di bordo, oltre al sistema di rigenerazione dell'aria per l'ottimizzazione della climatizzazione e alle prese elettriche. Le sedute sono in stoffa loden ecosostenibile, appositamente studiata per l'utilizzo ferroviario. Nella tratta tra Brennero e Verona permette un risparmio del 58% di emissioni Co2 rispetto allo stesso viaggio effettuato in auto. (ANSA).