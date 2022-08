Rifugio Pedrotti, presentato il progetto di ristrutturazione

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Poco meno di un milione di euro di lavori a base d'asta (990mila), un aumento di cubatura minimo (5%, pari a 134 metri metri cubi), realizzazione della scala antincendio esterna e avvio del cantiere previsto per giugno 2023. Sono questi alcuni dati salienti dell'intervento di ristrutturazione del rifugio Pedrotti alla Tosa, a 2.491 metri nelle Dolomiti di Brenta. Dal punto di vista architettonico, l'intervento si caratterizzerà per la presenza all'ultimo piano - che sarà interamente dipinto di rosso - di quattro punti luce che saranno rivolti verso i quattro principali sentieri di accesso. Di fatto - ha spiegato il capo progettista, l'architetto trentino Stefano Pasquali - è stato sviluppato il concetto di un rifugio che faccia da faro per escursionisti ed alpinisti.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella sede dell'Ordine degli architetti di Trento, presenti la presidente della Sat Anna Facchini, la vice, Iole Manica, il presidente dell'Ordine degli architetti Marco Giovanazzi, la presidente degli ingegneri Silvia Di Rosa, e l'architetto Giorgio Tecilla, dirigente dell'Osservatorio del paesaggio della Provincia. Il progetto è stato assegnato sulla base di un bando di concorso che ha raccolto 60 elaborati, un iter che è stato accolto con soddisfazione da tutte le parti coinvolte e che segna un punto di rottura rispetto al passato. La commissione che ha giudicato i lavori è composta dall'ingegner Roberto Bertoldi (per la Sat), dall'ingegnera Valentina Eccher (Ordine inegneri) e dall'architetto Simone Cola (Ordine architetti) A vincere è stato un gruppo di progettisti guidati, appunto, da Stefano Pasquali: con lui ci sono Samantha Minozzi, Alberto Stangherlin e Andrea Moser. Entro la fine dell'anno sarà consegnato il progetto definitivo, che non prevede un ampliamento degli attuali 135 posti letto. Durante i lavori, la cui durata è da stabilire, la Sat cercherà di tenere aperto un punto di ristoro per gli escursionisti. (ANSA).