Probabile trasferimento di Oetzi a Ponte Druso

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Sembra sempre più probabile un "trasferimento" di Oetzi a Ponte Druso. La giunta provinciale di Bolzano ha posto oggi sotto tutela Villa Gasteiger, che appunto dovrebbe ospitare una parte del nuovo museo archeologico. Alla domanda dei cronisti, se questa decisione potrebbe ostacolare il progetto museale, il governatore Arno Kompatscher ha risposto di no perché la struttura principale sarebbe realizzata ex novo affianco a Villa Gasteiger. Per quanto riguardo il sito, Kompatscher ha detto che la giunta è "orientata verso questa scelta" ricordando che Ponte Druso è risultato il luogo più adatto da uno studio approfondito di esperti. (ANSA).