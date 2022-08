Giunta provinciale Bolzano approva Piano clima

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Approvato oggi dalla giunta provinciale di Bolzano, sarà presentato in occasione dei "Sustainability Days", la prossima settimana, alla Fiera di Bolzano, l'aggiornamento del Piano provinciale del clima. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

Quella approvata, ha precisato Kompatscher, è la parte generale del Piano del clima "che contiene le misure più importanti e le strategie". Seguirà tra qualche mese la "parte speciale" del piano "con le misure in dettaglio ed i sotto-obiettivi, oltre al sistema di monitoraggio e controllo".

I "Sustainability Days" saranno inaugurati martedì 6 settembre e fino al 9 riunirà esperti e scienziati, ma anche, ha sottolineato Kompatscher, "opinion leaders ed influencer per affrontare il tema della sostenibilità nelle realtà rurali, perché spesso questo tema viene declinato solo per le realtà urbane, nella prospettiva delle grandi città". (ANSA).