Covid: 330 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 330 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 6 sono stati rilevati sulla base di 312 tamponi pcr (di cui 70 nuovi test) e 324 sulla base di 1.867 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi dovuti all'infezione, mentre, secondo dati aggiornati ad ieri, c'è nuovamente un paziente Covid-19 ricoverato in terapia intensiva. Altri 39 vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri.

Gli attualmente positivi ed in isolamento sono 2.068 (231 in più rispetto ad ieri) ed i guariti sono 98 per un totale di 251.304. (ANSA).