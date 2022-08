Auto contro un albero, ferito giovane di Ville di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Un giovane del 94, D.S., residente a Ville di Fiemme è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, verso le 2, in valle di Fiemme, in Trentino. Il giovane si è schiantato con l'auto contro un albero, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari con le pinze idrauliche per estrarlo dall'abitacolo.

Sul posto anche l'elicottero, che ha trasportato il giovane all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, ed i carabinieri della Compagnia di Cavalese. Il ferito, che ha riportato diversi traumi, non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'uscita autonoma. L'incidente è avvenuto su via Lagorai, una traversa che collega la frazione di Lago a Masi di Cavalese. (ANSA).