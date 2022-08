Alto Adige: cerimonia a Merano per 50 anni Secondo Statuto

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Sono attesi più di 400 invitati alla Giornata dell'Autonomia di quest'anno, il prossimo 5 settembre, in occasione della quale la Provincia di Bolzano rievoca il mezzo secolo di vita del secondo Statuto di autonomia. All'evento, in programma alle 17 al Kurhaus di Merano, saranno presenti la ministra austriaca per l'Unione europea e la Costituzione, Karoline Edtstadler, ed il ministro italiano dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

I ministri ed il presidente della giunta altoatesina, Arno Kompatscher, terranno gli interventi durante l'evento, ma prima sono previsti i saluti di Oliver Paasch, primo ministro della Comunità di lingua tedesca del Belgio, e Thinlay Chukki, rappresentante del governo tibetano in esilio. Seguiranno gli interventi di saluto dei presidenti del Tirolo e del Trentino partner nell'Euregio.

La cerimonia potrà essere seguita in tv su Rai Alto Adige e online sul canale YouTube della Provincia. È previsto anche un programma musicale appositamente selezionato per l'occasione dall'Orchestra Haydn e dal Coro giovanile dell'Alto Adige.

