L'italiana Energy Spa illumina il 'Burning Man' 2022

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - I sistemi di accumulo di Energy Spa, una società nata nel Progetto Manifattura, hub green di Trentino sviluppo Spa, alimentano le istallazioni del "Burning Man 2022", in corso nel deserto del Nevada. L'azienda insediata a Rovereto - si apprende - è stata scelta per fornire i sistemi di accumulo di energia della prestigiosa kermesse artistica statunitense.

"Il nostro sistema ha una capacità di accumulo di 114 kwh e una potenza di 18 kw e serve a garantire l'autosufficienza energetica e la sicurezza del principale appuntamento della manifestazione, ovvero il rogo del "Burning Man", il fantoccio gigante che dà il nome alla manifestazione e che quest'anno non verrà bruciato, ma soltanto acceso e illuminato grazie alla nostra tecnologia", spiega Davide Tinazzi, amministratore delegato di Energy.

La società ha costruito alcuni tra i sistemi di accumulo industriali più grandi d'Italia. Il mese scorso è stata quotata in Borsa sulla piattaforma Euronext Growth Milan. (ANSA).