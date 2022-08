Intervento ad alta quota dei vigili del fuoco sullo Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 29 AGO - Insolito intervento ad alta quota per i vigili del fuoco di Prato allo Stelvio, chiamati a spegnere un principio d'incendio in una cucina nei pressi il famoso passo, a 3.174 metri. Le fiamme hanno interessato la cucina di un albergo vicino alla stazione a monte della funivia dello Stelvio. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo d'intervento in funivia e in breve tempo hanno portato la situazione alla normalità. (ANSA).