Elezioni: estratti simboli Trentino AA, primi Azione-Iv e Pd

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Il primo simbolo sulla scheda elettorale per la Camera in Trentino Alto Adige sarà quello di Azione-Italia viva, mentre per il Senato ci sarà quello del Pd.

Gli uffici elettorali regionali, istituti presso la Corte d'appello di Trento, hanno effettuato l'estrazione in seduta pubblica dell'ordine di apparizione dei simboli dei partiti nelle schede elettorali delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Per la Camera, dopo il simbolo di Azione-Italia viva, ci saranno quelli di Italia sovrana e popolare e Movimento 5 stelle. Al quarto posto, il simbolo della coalizione di centrodestra (formata, in ordine di estrazione, da Lega, Fratelli d'Italia, Noi moderati e Forza Italia); seguono Patt-Svp, Vita e, al settimo posto, la coalizione dì centrosinistra (Impegno civico, Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa). Ottavo posto per il simbolo di Unione popolare, mentre al nono posto vi sarà Italexit.

Per il Senato, il primo simbolo sarà quello del Pd, seguito da Alleanza Verdi-Sinistra e M5s. Poi, in ordine, compariranno i simboli di Vita, Azione-Italia viva, Svp-Patt, Democrazia ambiente futuro, Italia sovrana e popolare, Unione popolare, Team K, Alleanza democratica per l'autonomia, Lega-Meloni-Forza-Italia-Noi moderati e Die Freiheitlichen.

(ANSA).