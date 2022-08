Covid: 80 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Sono 80 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Trentino. Non si registrano novi decessi. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Del totale dei nuovi casi, 5 sono risultati positivi al tampone molecolare (su 70 test effettuati) e 75 all'antigenico (su 463 test effettuati). I pazienti ricoverati sono 79, di cui uno in rianimazione, nella giornata di ieri sono stati registrati sei nuovi ricoveri a fronte di quattro dimissioni.

Le dosi di vaccino somministrate sono complessivamente 1.249.342, di cui 428.833 seconde dosi, 340.301 terze e 29.273 quarte dosi. (ANSA).