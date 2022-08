Minaccia capotreno con coltello, denunciato 34enne trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Trento hanno denunciato un 34enne trentino per aver minacciato con un coltello un capotreno di Trenitalia. Il fatto - informa la Questura - risale alla mattina del 25 luglio, quando l'uomo, privo di biglietto, è stato invitato a scendere alla fermata di Levico Terme, perché si rifiutava di pagare la tratta a bordo del treno. L'uomo, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha minacciato il capotreno, esibendo un coltello.

Le indagini, condotte dalla sottosezione della Polfer di Trento, in collaborazione con i carabinieri di Borgo Valsugana, hanno permesso di identificare il 34enne, che ha ammesso le proprie responsabilità consegnando spontaneamente l'arma utilizzata per le minacce. (ANSA).