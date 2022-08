Covid: 293 contagi in Trentino, 72 persone in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riporta 293 nuovi contagi da coronavirus, di cui 286 rilevati dai test antigenici (1.496 quelli effettuati ieri) e sette dai tamponi molecolari (su 111 test). Non si registrano nuovi decessi.

In ospedale sono ricoverate 72 persone, di cui una in rianimazione. Ieri ci sono stati dieci nuovi ricoveri e dieci dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.249.234, di cui 428.830 seconde dosi, 340.281 terze dosi e 29.190 quarte dosi. (ANSA).