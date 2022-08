Cadavere nei boschi in Trentino, in corso identificazione

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri in un'area boschiva sopra Saccone, sul monte Baldo, in Trentino. Vicino al corpo, completamente mineralizzato, è stato trovato un borsone, contenente anche un passaporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona e i carabinieri. Lo riporta il quotidiano l'Adige.

Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe dei resti di un uomo di 44 anni, originario di Riva del Garda ma residente a Monza, scomparso il 30 gennaio del 2020. La verifica dell'identità è in fase di accertamento. (ANSA).