Incendio nel bosco in Alta Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Un incendio nel bosco lungo il sentiero "Gumperle", in Alta Val Venosta, non lontano da Prato allo Stelvio, ha impegnato per alcune ore i vigili del fuoco volontari della zona.

L'intervento si è rivelato particolarmente difficile a causa del terreno impervio che ha costretto i vigili del fuoco a raggiungere il luogo anche a piedi. L'acqua per lo spegnimento delle fiamme è stata prelevate con autobotti ed è stata stesa una linea per l'approvvigionamento idrico. Per evitare la ripresa di alcuni focolai che avrebbero potuto generare nuovi fronti di fuoco, la zona è stata bonificata in profondità.

All'intervento hanno preso parte i vigili del fuoco volontari di Montechiaro, Sluderno, Prato allo Stelvio, Malles ed il Corpo forestale. (ANSA).