Incendio ad Andriano, a fuoco locale caldaia e garage

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Un incendio si è sviluppato questa mattina nel locale caldaia e garage di un'abitazione ad Andriano. Le fiamme, che hanno prodotto molto fumo, si sono propagate velocemente, rischiando di interessare l'intero edificio. I vigili del fuoco volontari di Andriano, Terlano, Settequerce e Bolzano sono riusciti ad aver ragione del rogo, bonificando tutta la zona interessata e mettendola in sicurezza.

Non si segnalano danni a persone. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento. (ANSA).