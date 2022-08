Covid: 197 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Sono ancora in lieve calo, in Alto Adige, incidenza settimanale e casi attualemtne positivi al Covid-19. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 197 nuove infezioni: di queste, 6 sono state rilevate sulla base di 108 tamponi pcr (di cui 39 nuovi test) e 191 sulla base di 1.337 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti si attesta a 283 (due in meno rispetto ad ieri), mentre gli attualmente positivi in isolamento sono 2.125 (16 in meno).

Non vengono segnalati nuovi decessi, mentre diminuiscono i pazienti Covid-19 ricoverati che sono, secondo dati aggiornati ad ieri, 25 (7 in meno rispetto al giorno precedente) nei normali reparti ospedalieri e nessuno in terapia intensiva. I guariti sono 213 per un totale di 250.529. (ANSA).