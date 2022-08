Cento nuovi carabinieri in Alto Adige, cerimonia a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Oltre cento nuovi carabinieri, fra i quali anche 17 donne, entrano in servizio in Alto Adige in questi giorni: si tratta di un evento più unico che raro per l'entità di questo rinforzo, visto che il totale dei carabinieri attualmente in servizio in provincia di Bolzano è di circa 800 unità. Si tratta di 90 nuovi carabinieri e di 11 neo marescialli. Questi ultimi sono tutti originari dell'Alto Adige e in possesso di attestato di bilinguismo. Dopo aver frequentato l'istituto formativo triennale dell'Arma, hanno conseguito la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza. I 90 carabinieri, che provengono da varie zone d'Italia, hanno invece concluso l'iter formativo della durata di 6 mesi. I giovani marescialli e carabinieri saranno, da subito, impiegati in servizi di pattuglia in tutto il territorio dell'Alto Adige.

Ciò permetterà un significativo incremento del numero di servizi esterni, con conseguente maggiore e più capillare controllo del territorio, come ha sottolineato questa mattina il comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, generale Marco Lorenzoni, che ha presieduto una breve ma significativa cerimonia appositamente organizzata presso il Comando Legione di viale Druso a Bolzano, alla presenza dei 101 nuovi carabinieri.

Presenti anche il Commissario del Governo Vito Cusumano e il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che hanno rivolto un indirizzo di saluto ai neo militari dell'Arma. Cusumano ha sottolineato il "contesto istituzionale e culturale di grande prestigio" in cui i nuovi carabinieri iniziano ora a prestare servizio ed ha sottolineato che finora "si avvertiva la carenza degli organici nelle caserme mentre ora potremo finalmente intraprendere con maggior vigore un percorso di sicurezza in questa provincia". Anche il presidente Kompatscher ha evidenziato l'importanza di questi rinforzi: "Questo è un giorno importante per tutta la provincia - ha detto - perché attendevamo da tempo questi rinforzi. La presenza capillare dei carabinieri è importantissima per la vita sociale di questo questo territorio". (ANSA).