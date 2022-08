Camion a fuoco a Scaleres, il rogo si estende al bosco

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Giornata di gran lavoro per i vgili del fuoco in Alto Adige. Dopo l'incendio nel bosco in Alta Val Venosta, un altro rogo in un'area boschiva ha richiesto l'intervento in forze dei pompieri. Le fiamme, questa volta, si sono sviluppate dall'incendio di un camion sulla strada per Scaleres, vicino a Varna in Val d'Isarco, che si è esteso al bosco adiacente. Le squadre dei vigili del fuoco volontari della zona sono impegnate per mettere sotto controllo l'incendio.

