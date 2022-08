Arrestato piromane di Bolzano, sorpreso quasi in flagranza

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Agenti della Questura di Bolzano unitamente ai vigili del fuoco di Bolzano e alla Guardia forestale hanno arrestato un giovane, un cittadino italiano, sospettato di essere il piromane che da luglio ha appiccato diversi incendi a Bolzano e nei dintorni.

L'uomo è stato sorpreso in quasi flagranza del reato di incendio boschivo, in seguito a una segnalazione pervenuta presso la centrale del Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Bolzano di un incendio boschivo in atto a Bolzano lungo le passeggiate del Guncina.

Durante il tragitto per raggiungere la zona dell'incendio, è stato notato un giovane che stava scendendo a piedi ad andatura spedita; l'attenzione degli agenti si è particolarmente concentrata sul giovane in quanto estremamente somigliante ad una persona sospettata di essere l'autore degli incendi commessi recentemente nel capoluogo e la cui immagine fotografica era in possesso da alcuni giorni della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Riconoscendolo, la squadra dei vigili del fuoco prontamente chiedeva al giovane di fermarsi, ma lo stesso, senza rispondere, si dava alla fuga. Il sospettato è stato rincorso e bloccato dagli stessi, i quali richiedevano l'ausilio di operatori della Polizia di Stato, presenti per analogo servizio nella zona.

Nel frattempo è giunta anche una pattuglia dell'Ufficio Amministrazione Forestale, che ha proceduto alla perquisizione del giovane che aveva con sè un accendigas a fiamma a canna lunga pieghevole che è stato sequestrato. (ANSA).