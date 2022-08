Trovato corpo senza vita di un uomo nel lago di Caldonazzo

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina nelle acque del lago di Caldonazzo, in località San Cristoforo (Trentino). Il corpo è stato individuato da alcuni bagnanti a una decina di metri dalla riva, nei pressi dell'area in cui sono in corso le operazioni di recupero e disinnesco di alcuni ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, che indossava un costume da bagno, si sarebbe tuffato nel lago di prima mattina. Sono in corso gli accertamenti sull'identità dell'uomo da parte dei carabinieri di Borgo Valsugana. Non si esclude che la causa della morte sia dovuta a un malore. (ANSA).