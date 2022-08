Tentato furto a Bellamonte, denunciate tre donne

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Tre donne, tutte con precedenti, sono state denunciate per tentato furto dai carabinieri di Cavalese. I militari sono stati allertati da un'anziana di Bellamonte, allarmata dai rumori provenienti dal pianerottolo del condominio dove abita. L'anziana ha poi sorpreso le donne che tentavano di entrare negli appartamenti. Grazie alla descrizione fornita dall'anziana, i militari hanno rintracciato a Ziano di Fiemme l'auto su cui viaggiavano le tre.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e mille euro in contanti, la cui provenienza non è stata spiegata. Le donne, di 45, 33 e 22 anni, sono state quindi segnalate a piede libero all'autorità giudiziaria. (ANSA).