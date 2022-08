Incendio boschivo sul Monte Pizza, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Una superficie di circa tre ettari in località Porte di Soldia, sul Monte Pizza (sopra Zuclo), è interessata da sabato sera da un rogo boschivo. L'incendio, originato da un fulmine che ha colpito un larice, sembrava domato lunedì mattina, ma nei giorni scorsi si sono riaccesi alcuni focolai. Lo comunica la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della Provincia autonoma Trento.

Sono in corso operazioni di spegnimento degli ultimi focolai, con l'intervento via terra dei vigili del fuoco di Bolbeno-Zuclo e di Tione. È intervenuto anche l'elicottero del corpo permanente di Trento, che nella giornata di martedì 23 agosto ha effettuato quarantina di lanci d'acqua. La situazione al momento appare sotto controllo. (ANSA).