Droga: quattro arresti in pochi giorni a Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato negli ultimi giorni quattro persone nell'ambito delle attività di prevenzione sul territorio disposte dalla Questura di Trento.

Lo scorso lunedì 22 agosto - si apprende - gli agenti hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 37 anni, destinatario di ordine di carcerazione. Lo stesso giorno, in tarda serata, è finita in manette una donna di 35 anni, che trasportava in auto oltre mezzo chilogrammo di eroina. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 3,6 grammi di eroina, materiale per confezionare le dosi e 720 euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività di spaccio.

Martedì 23 agosto, gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane di 28 anni ed un cittadino di origine marocchina di 42 anni. Nell'ambito di un controllo stradale, i due hanno lanciato dal finestrino 52,85 grammi di eroina, nel tentativo di eludere il controllo.

Nell'ambito dell'attività, inoltre, gli agenti della Squadra mobile hanno 3 persone denunciato tre persone, sequestrato 9 grammi di hashish rinvenuti in una fioriera di piazza Santa Maria Maggiore (grazie all'ausilio di un'unità cinofila della Questura di Milano), controllato 320 persone e 86 veicoli.

