Dal 5 settembre in classe senza mascherine in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Il prossimo 5 settembre 13.000 bambini della scuola dell'infanzia del Trentino torneranno in classe. Per la prima volta, dopo il "lockdown" di marzo 2020, senza l'utilizzo obbligatorio delle mascherine. Una settimana più tardi, il 12 settembre, sarà il turno dei 70.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Anche per loro - così come da indicazioni nazionali - le lezioni si terranno senza i dispositivi di protezione. Lo conferma all'ANSA il dirigente del Dipartimento istruzione, Roberto Ceccato.

In Trentino torneranno in classe anche i 170 insegnanti no-vax che erano stati sospesi. Erano complessivamente 200, ma una trentina hanno già ripreso l'attività. (ANSA).