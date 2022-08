Covid: 219 nuovi casi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 219 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 2 sono stati rilevati sulla base di 183 tamponi pcr (44 dei quali nuovi test) e 217 sulla base di 1.399 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi, mentre l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti diminuisce lievemente ed ora è di 285 /undici in meno rispetto ad ieri) così come il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 2.141 (38 in meno).

Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 32 in area medica (2 in più rispetto al giorno precedente) e nessuno in terapia intensiva. Altri 9 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al 23 agosto). I guariti sono 257 per un totale di 250.316. (ANSA).