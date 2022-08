Accusato di omicidio in Grecia, arresto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - Un cittadino di nazionalità albanese residente in Italia è stato arrestato in Alto Adige in esecuzione di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità giudiziarie della Grecia. L'uomo è accusato di aver commesso un omicidio, durante una rapina, in Grecia, nel 2010. L'uomo, che nega ogni accusa, è ora in carcere a Bolzano e la Grecia potrebbe chiederne l'estradizione. (ANSA).