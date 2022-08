Un "ecomostro" accanto al Castello di Dobbiaco

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Nel centro storico di Dobbiaco, accanto al Castello di Massimiliano I, il Comune ha deciso di costruire una sorta di "ecomostro", cioè un parallelepipedo squadrato coperto di doghe di legno "destinate a diventare color grigio sporco". A dirlo è Michael Viertler, uno dei rappresentanti della lista civica 'Insieme' e tra i promotori della protesta cittadina contro le nuove costruzioni che stanno cambiando il volto di questo centro della val Pusteria.

Per realizzare il nuovo edificio, che dovrebbe ospitare una residenza per anziani, verrà buttato giù un vecchio maso, "di 300 anni fa", che era stata l'antica casa Parrocchiale e che ora è di proprietà del Comune. Protestano i cittadini e anche i turisti, che si stanno organizzando per presentare una petizione al Municipio. Il progetto, che aveva vinto il concorso cittadino nel 2013, è stato realizzato dagli architetti Angelika Bachmann e Helmut Stifter di Falzes, già al centro delle polemiche per il discusso rifugio New Schwarzensteinhütte. (ANSA).