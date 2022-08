Droga: arrestato per spaccio 24enne a Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - I carabinieri di Trento hanno arrestato un giovane di 24 anni, di origini tunisine, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto - informa l'arma - è avvenuto nell'ambito degli servizi ordinari di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

I militari impegnati nel pattugliamento del centro storico, la notte scorsa, hanno notato lo scambio di droga tra due persone, parte di un gruppo di quattro giovani. Uno dei due ragazzi, trovato in possesso di una dose di cocaina, è stato segnalato all'autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacenti, mentre l'altro, in possesso di più sostanze stupefacenti (su cui sono in corso gli accertamenti del laboratorio analisi dell'arma) e di denaro in contante, è stato accompagnato presso la caserma di via Barbacovi.

Il giovane, con precedenti specifici, rimarrà nella camera di sicurezza del comando provinciale fino all'udienza di convalida.

