Covid: in Alto Adige per primi a scuola senza mascherina

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - "Saremo la prima provincia d'Italia ad iniziare la scuola senza mascherina". Lo ha detto l'assessore all'istruzione in lingua tedesca della Provincia di Bolzano, Philipp Achammer, ricordando che in Alto Adige l'anno scolastico comincerà, come di consueto, prima che nel resto d'Italia.

"Il ministro Bianchi ha già accennato a luglio che la linea, in accordo con ministeri e organi competenti, potrà essere quella di avere più differenziazione fra le regioni - ha aggiunto Achammer - Ora con le circolari questa linea è stata confermata".

"Ci sarà un livello base, in cui non si prevede la mascherina in classe, così come le circolari prevedono l'ingresso in classe dei docenti non vaccinati. Da noi è importante anche se sappiamo che dobbiamo essere molti cauti, perché tutto dipenderà dall'andamento complessivo della pandemia", ha concluso l'assessore altoatesino. (ANSA).