Consumo anomalo ruote:stop ai treni trentini sulla Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Da domani, 24 agosto, la maggior parte dei collegamenti sulla tratta ferroviaria della Valsugana saranno garantiti con pullman sostitutivi. Lo comunica - in una nota - la Filt Cgil del Trentino. Lo stop ai treni di Trentino trasporti Spa è imposto da un anomalo consumo dei bordini delle ruote.

"Un problema - osserva la Filt Cgil del Trentino - che si constata da alcuni anni. In sostanza si verifica una maggiore usura delle ruote rispetto ai parametri sempre usati per la manutenzione: normalmente è necessario intervenire dopo i 65.000 chilometri percorsi, oggi l'usura non consente di andare oltre gli 8.000 chilometri, e la riprofilatura delle rotaie con il treno 'grizzly' non sta dando i risultati sperati. Siamo molto preoccupati in vista di settembre quando con la ripresa delle scuole dovranno essere attivati maggiori collegamenti".

A quanto riferito all'ANSA da Roberto Andreatta, dirigente del dipartimento territorio e trasporti della Provincia di Trento, su circa 15 treni a disposizione, solo due o tre sono attualmente utilizzabili. "Il probelma si presenta da tempo, e in più occasioni abbiamo informato Rfi. Tuttavia non si riesce a comprendere le regioni del fenomeno di natura meccanica, dovuto ad uno sfregamento anomalo delle ruote sulle rotaie", ha affermato. (ANSA).