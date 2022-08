Elezioni: Verdi e Sinistra Italiana con Rigamonti

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - I Verdi hanno presentato oggi a Trento con Sinistra Italiana la loro candidata nella lista con il sistema proporzionale regionale per la Camera. Si tratta di Roberta Rigamonti di Bolzano. "È una giurista che lavora nel settore sociale ed è nota per il suo lavoro come direttrice dell'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno. A titolo onorifico, ricopre la carica di vicepresidente della Federazione per il Sociale. Con questo background, Roberta incarna perfettamente l'importante ancoraggio dell'idea ambientale con quella sociale, che per i Verdi sono sempre andate di pari passo", si legge in una nota.

I Verdi insieme a Sinistra Italiana si presentanto nel collegio senatoriale di Merano con Marlene Messner, nel collegio senatoriale di Bressanone con Hans Heiss e sostengono nel collegio Bolzano-Bassa atesina Luigi Spagnolli (Pd, Team K e +Europa). Nel collegio elettorale Merano-Bolzano-Bassa atesina per la Camera sostengono insieme a Pd e +Europa la ladina Elide Mussner. (ANSA).