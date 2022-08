Elezioni: FdI candida de Bertoldi al Senato e Urzì in Veneto

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - Fratelli d'Italia in Trentino-Alto Adige conferma l'ex senatore trentino Andrea de Bertoldi alla Camera nel collegio di Trento. "Per un gioco di squadra capace di moltiplicare le possibilità di successo di Fratelli d'Italia si è optato di candidare il consigliere provinciale Alessandro Urzì nel collegio plurinominale di Vicenza, permettendo l'inserimento nel listino della Camera di un maggior numero di candidati", ha spiegato lo stesso Urzì.

Pertanto per il plurinominale alla Camera in Trentino-Alto Adige si presentano Alessia Ambrosi, consigliera provinciale di Trento, Marco Galateo, coordinatore provinciale di Bolzano di Fratelli d'Italia e Francesca Gerosa, presidente Itea di Trento. (ANSA).