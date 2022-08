Reinhold Messner 'recupera' la festa nozze con Diane

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - A oltre un anno dal loro "sì", Reinhold Messner e Diane Schumacher hanno recuperato la festa di nozze, che all'epoca non si è potuta svolgere a causa della pandemia. Ieri un centinaio di ospiti, tra cui gli scalatori Simone Moro e Peter Habeler, hanno festeggiato gli sposi a Castel Firmiano. Il maniero, alle porte di Bolzano, ospita uno dei musei della montagna del re degli ottomila.

"È stata un festa molto semplice e bella", raccontano all'ANSA Messner e Schumacher. "Giusto in tempo per i festeggiamenti - proseguono - ha anche smesso di piovere, permettendoci così di stare insieme agli ospiti all'aperto".

Messner, 77 anni, e la lussemburghese Schumacher, 35 anni più giovane, si sono spostati il 28 maggio 2021 a Castelbello.

