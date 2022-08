Furti nei camper in sosta sull'A22, identificati i ladri

(ANSA) - BOLZANO, 20 AGO - La Polizia stradale di Bolzano ha identificato gli autori di una serie di furti avvenuti ai danni di diversi viaggiatori nelle aree di servizio lungo l'Autostrada del Brennero-A22. I ladri - informa la Questura di Bolzano - prendevano di mira i camper in sosta notturna, introducendosi nei mezzi per impossessarsi di denaro, gioielli e apparecchiature elettroniche.

Nel corso dell'indagine, svolta con servizi di monitoraggio e pedinamenti in borghese, gli agenti sono riusciti a risalire ai tre ladri, una donna e due uomini, uno dei quali si spostava sul territorio nazionale fornendo false generalità ai controlli di polizia.

L'autorità giudiziaria di Bolzano, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza, del rischio di reiterazioni dei reati e del pericolo di fuga, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).