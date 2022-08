Elezioni:vicepresidente Provincia Trento si candida con Patt

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, si candida per il Senato della Repubblica sotto le insegne della Stella alpina di Patt-Svp, nel collegio di Rovereto. Lo hanno comunicato, in una nota, il segretario del Patt, Simone Marchiori, e il presidente di Progetto Trentino, Silvano Grisenti.

Tonina (Progetto Trentino), esponente della giunta provinciale guidata da Maurizio Fugatti (Lega), ha già dato la propria disponibilità alla candidatura, che verrà ufficializzata nelle prossime ore.

Oltre a Tonina, per il Senato della Repubblica, si candidano con la Stella alpina Patrizia Pace (collegio di Trento), Roberta Bergamo (collegio di Pergine Valsugana).

I candidati per la Camera dei deputati sono Lorenzo Ossanna (collegio di Trento), Stefano Bresciani (collegio di Rovereto), Daiana Boller e Mauro Agosti per il listino proporzionale.

(ANSA).