Incidente sul lavoro a Cles, morto imprenditore di 74 anni

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Tragico incidente sul lavoro a Cles, in Trentino. Un imprenditore di 74 anni, Ilario Valentini, titolare della ditta Valentini Srl, che produce gru, teleferiche e funicolari, è morto travolto da un telaio in ferro di circa 8 metri quadrati. Un tirocinante di 17 anni, presente sul luogo di lavoro e rimasto parzialmente incastrato sotto il telaio, è riuscito a salvarsi, liberandosi da solo e dando l'allarme.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.30.

Dalle prime ricostruzioni, il telaio è scivolato da un basamento, per cause ancora da accertare, travolgendo il titolare dell'azienda e il giovane tirocinante. Non erano presenti altri operai all'interno della sede della ditta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con l'elicottero sanitario, i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e gli ispettori dell'Uopsal.

Il giovane 17enne, ferito alle gambe, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita. (ANSA).