Incendio nella notte a Cortaccia, distrutta un' azienda

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un'azienda distributrice di bevande, la New Drink nella zona artigianale di Cortaccia. L'incendio che si è sviluppato ieri a tarda sera è stato estinto grazie al lavoro coordinato di oltre 200 operatori appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari della zona. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e solo questa mattina sono riusciti a spegnere gli ultimi focolai. Non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano stanno indagando sulle cause dell'incendio che sembra possa essersi sviluppato da un carrello elevatore.

Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, il rogo non si è propagato agli edifici limitrofi. I danni, comunque, sono ingenti. (ANSA).