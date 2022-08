Elezioni: la Svp ufficializza la candidatura di Manfred Mayr

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - La Svp ha ufficializzato la candidatura del sindaco di Cortina all'Adige Manfred Mayr che correrà per la Stella alpina nel collegio senatoriale di Bolzano-Bassa atesina. Lo si legge nel sito facebook del partito. La candidatura era stata data per scontata dopo il passo indietro dell'altro candidato, il vicesindaco di Laives Giovanni Seppi.

Accanto a Julia Unterberger nel collegio di Merano e Meinhard Durnwalder nel collegio di Bressanone, quindi ora ci sarà anche Mayr per il collegio Bolzano-Bassa atesina.

Alla Camera invece la Svp si presenta con Renate Gebhard (circoscrizione nord), Manfred Schullian (circoscrizione sud), e Dieter Steger (Camera proporzionale). (ANSA).