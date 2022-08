Covid: nessun decesso in Trentino, 276 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - I dati del bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riportano 276 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. I casi attivi sono 3.361 (-48); non si registrano decessi.

Al tampone molecolare sono risultate positive tre persone su 72 test effettuati, mentre i positivi all'antigenico sono stati 273 (su 1.376 test).

I pazienti ricoverati sono 73, di cui uno in rianimazione.

Nella giornata di ieri vi sono stati 5 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

Le dosi di vaccino somministrate sono 1.247.784, di cui 428.790 seconde dosi, 340.087 terze dosi e 27.997 quarte dosi.

