Sgomberato dai detriti il letto del rio Cogolo a Fleres

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Nella zona di Sant'Antonio di Fleres sono stati ultimati i lavori di rimozione dei detriti trascinati a valle dal rio Cogolo a seguito dei temporali dello scorso 5 agosto.

"Il letto del torrente è ora libero da detriti e gli accumuli di materiale nei prati non rappresentano un rischio: le operazioni proseguiranno a partire dal 29 agosto", riferisce Philipp Walder dell'Ufficio sistemazione bacini montani Nord presso l'Agenzia per la protezione civile della Provincia di Bolzano. In questo questo lasso di tempo, diversi escavatori rimarranno sul posto, pronti ad affrontare eventuali emergenze.

