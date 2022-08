Ricerca, proseguono accordi di cooperazione con Dfg e Fns

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Per promuovere maggiormente la ricerca e l'innovazione la Provincia si basa, da diversi anni, sulle proprie competenze autonomistiche. Lo ha annunciato oggi il presidente della Provincia, Arno Kompatscher facendo riferimento alla promozione della ricerca decisa dalla Giunta provinciale nel 2017 con la quale la Provincia mira ad intensificare ed internazionalizzazione l'attività di ricerca nelle apposite strutture altoatesine. Dal 2018 è in atto una collaborazione con il Fondo austriaco per la scienza e dal 2020 con la Fondazione tedesca per la ricerca (DFG), la Fondazione nazionale svizzera per la scienza (FNS) e la Fondazione nazionale lussemburghese per la scienza (FNR).

Il proseguimento degli accordi di cooperazione con DFG e FNS è stato siglato oggi a Palazzo Widmann a Bolzano. La nuova convenzione con il DFG, valida fino al 31 dicembre 2026, mentre quella con il Fondo Nazionale Svizzero fino alla fine del 2027.

Da quando questo nuovo piano di finanziamento è stato lanciato all'inizio del 2019, FWF, FNS, DFG e FNR hanno ricevuto un totale di 129 domande di progetti che coinvolgono l'Alto Adige. (ANSA).